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Ekonomi
AA 01.06.2023 14:58

Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 306 milyon dolar azalışla 56 milyar 519 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs'ta 58 milyar 825 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 132 milyon dolar azalışla 101 milyar 590 milyon dolardan 98 milyar 458 milyon dolara indi.

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