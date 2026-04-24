Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.04.2026 14:47

Merkez Bankası rezervleri 174,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 174,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

ETİKETLER
Merkez Bankası Dolar
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
'Kurban Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
15:58
Zirai ilaçlara dijital takip: B-Reçete geliyor
15:36
Depremde yıkılan apartmanın firari müteahhidi Tayland'da yakalandı
15:33
Türkiye yeniden Formula 1 takviminde
15:07
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 5 yıl süreyle tam akredite edildi
15:06
Üsküdar'da 2 doktora "rüşvet" suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor
Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor
FOTO FOKUS
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ