Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.