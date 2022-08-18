Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminde önemli ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

Gürüz, temmuzda 179 bin 398 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin temmuzdaki yaş meyve ve sebze ihracatı 155,2 milyon dolara ulaştı.

Yaş meyve ve sebze sektörü temmuzdaki ihracat hacminde en güçlü artışları mantar, armut ve kayısı satışından elde etti.

Yılın 7. ayında, sektör en fazla şeftali, kiraz-vişne ve kayısı ihraç etti. Şeftalide yüzde 53 artışla 41 milyon dolarlık, kiraz-vişnede yüzde 45 azalışla 34 milyon dolarlık, kayısıda yüzde 82 artışla 26 milyon dolarlık döviz geliri elde edildi.

En fazla ihracat Rusya'ya

En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde, yüzde 52'lik artış ve 83,1 milyon dolarla Rusya birinci sırada yer aldı.

Bu ülkeyi 28,2 milyon dolarla Almanya, 4,3 milyon dolarla Irak takip etti.