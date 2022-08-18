Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Ağustos ile biten haftada 156 milyar 808 milyon 168 bin lira artarak 8 trilyon 29 milyar 916 milyon 329 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,32 artışla 3 trilyon 410 milyar 177 milyon 877 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 yükselişle 4 trilyon 247 milyar 678 milyon 230 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 250 milyar 168 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 217 milyar 145 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 12 Ağustos itibarıyla 313 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,71 artarak 887 milyar 671 milyon 31 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,15 artışla 779 milyar 531 milyon 217 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,88 yükselişle 452 milyar 95 milyon 82 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 322 milyar 886 milyon 857 bin lirası konut, 19 milyar 467 milyon 79 bin lirası taşıt ve 545 milyar 317 milyon 95 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Ağustos ile biten haftada 59 milyar 367 milyon 562 bin lira artarak 6 trilyon 318 milyar 209 milyon 774 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,35 artış kaydetti.