Açıklamada, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

"Para politikası duruşu, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir." denildi.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

"Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" ifadeleri kullandı. Politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.