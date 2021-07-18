Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli otomobilde önemli adım: İlk gövdenin montajı yapıldı
Yerli otomobilde yeni bir aşama daha kaydedildi. Tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla, Kocaeli'nin Gebze İlçesinde ilk gövdenin montajı yapıldı.
Yerli otomobil ile ilgili fotoğraflar, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fotoğraflarda, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövde çeşitli açılardan yer alıyor.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin pic.twitter.com/hbLdit1htO
Ayrıca mesajda, TOGG üst düzey yöneticisi Gürcan Karataş'ın ekiple birlikte fotoğrafı da yer alıyor. Yerli otomobil, Gemlik tesislerinde üretilecek. Yapımı hızla sürüyor.
Yerli otomobilde, 2022 yılının sonunda seri üretime başlanacak.
Etiketler: TOGG Yerli Üretim
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