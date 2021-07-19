Kocaeli, Türkiye'nin taşıt araç ve ihracat üssü olmaya devam ediyor.

Yüzde 39'u Kocaeli'de üretiliyor

Üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan kentler arasında yer alıyor. Sektörün toplam üretiminin yüzde 39'u Kocaeli'den sağlanıyor.

Üretim bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı

Kocaeli'de otomotiv üretimi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 yükseldi. 251 bin 598 araç üretildi.

[Grafik: TRT Haber/Hafize Yurt]

İhraç edilen 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi

Kocaeli otomotiv fabrikalarının sektördeki ihracat payı da her geçen gün artıyor. Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi. 2020 yılında 165 bin 629 olan Kocaeli otomotiv ihracatı, bu sene 198 bin 975'e çıktı.

Üretilen araçların yüzde 79'u dış pazara gönderildi

Kocaeli'de üretilen araçların yüzde 79'u dış pazara gönderildi. 2021 yılının ilk altı ayında kent bazında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı.

Türkiye'de toplam ticari araç üretiminin yüzde 68'si de Kocaeli fabrikalarından çıktı.