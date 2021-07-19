Türkiye'de araçların yüzde 39'u Kocaeli'de üretiliyor
Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv sektörüne güç kaynağı olmayı sürdürüyor. 2021 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin araç üretiminin yüzde 39'u Kocaeli'nde gerçekleşti. Üretilen araçların yüzde 43'ü de aynı şehirden ihraç edildi.
Kocaeli, Türkiye'nin taşıt araç ve ihracat üssü olmaya devam ediyor.
Yüzde 39'u Kocaeli'de üretiliyor
Üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan kentler arasında yer alıyor. Sektörün toplam üretiminin yüzde 39'u Kocaeli'den sağlanıyor.
Üretim bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı
Kocaeli'de otomotiv üretimi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 yükseldi. 251 bin 598 araç üretildi.
İhraç edilen 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi
Kocaeli otomotiv fabrikalarının sektördeki ihracat payı da her geçen gün artıyor. Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi. 2020 yılında 165 bin 629 olan Kocaeli otomotiv ihracatı, bu sene 198 bin 975'e çıktı.
Üretilen araçların yüzde 79'u dış pazara gönderildi
Kocaeli'de üretilen araçların yüzde 79'u dış pazara gönderildi. 2021 yılının ilk altı ayında kent bazında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı.
Türkiye'de toplam ticari araç üretiminin yüzde 68'si de Kocaeli fabrikalarından çıktı.
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