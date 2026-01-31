Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.01.2026 00:13

Merkez Bankası kredilerde ilave sıkılaşma adımları attı

Merkez Bankası yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

Merkez Bankası kredilerde ilave sıkılaşma adımları attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  makroihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı duyuruda, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.

Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerine büyüme sınırı getirilerek sekiz haftalık dönemler için büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
