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Ekonomi
TRT Haber 19.06.2025 00:00

Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.

PPK beklenti anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

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