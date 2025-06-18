Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.06.2025 18:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergi affı" iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda "vergi affı" olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergi affı" iddialarına yalanlama

Bakanlıktan, "vergi affı çalışmalarının yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili 17 Nisan'da Bakanlığın internet sitesinde bu yönde bir çalışmanın olmadığı, vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususunun önemle hatırlatıldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
Sıradaki Haber
Türkiye, dayanıklı altyapısıyla doğal gaz arz güvenliğini garanti altına alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
İran, Umman'a heyet gönderdiği iddialarını yalanladı
20:14
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret
20:19
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin temsilcisidir
19:47
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
19:16
NYT: Trump'ın İran'a yönelik tutumu İsrail'in baskısıyla değişti
19:16
Ekrem İmamoğlu'nun 7 aklama suçunun faili olduğu tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
FOTO FOKUS
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ