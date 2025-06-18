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Ekonomi
AA 18.06.2025 14:18

Stratejik sektörlere yapılan yatırımların desteği 500 milyar liraya çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın büyüklüğünü 500 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, ileri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceklerini aktardı.

Stratejik sektörlere yapılan yatırımların desteği 500 milyar liraya çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün verdiği "müjde"ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın "Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarıldı." açıklamasına değinen Kacır, Cumhurbaşkanı liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımın daha atıldığını vurguladı.

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Kacır, yatırımların daha güçlü destekleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız. Bu süreçte, üretime ve teknolojiye yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Programı'mızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıyoruz. İleri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz. Hedefimiz net, Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi haline getirmek. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam."

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