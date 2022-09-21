Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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