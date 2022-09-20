Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
BIST 100 günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 değer kazancıyla 3.277,50 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 70,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,02, holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,10 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile spor oldu.
Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.
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