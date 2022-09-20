Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti
[Fotograf: Reuters]
Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi.
Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri ile Herson bölgesi Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı duyurulmuştu.
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