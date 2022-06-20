Yeni haftada ekonomide gündem yoğun. Faiz kararından, güven endeksine birçok veri açıklanacak.

Çarşamba günü piyasalar tüketici güven endeksini bekleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

Tüketici güveni mayıs ayında arttı. Endeks, 67,6'ya yükseldi.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu 6. faiz kararını açıklayacak.

Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da faizi sabit bırakacağını öngörüyor.

Cuma günü ise haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının açıklanması bekleniyor. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar hareketli

Küresel piyasalarda da para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çarşamba ve Perşembe günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları takip edilecek.