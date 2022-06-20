Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Piyasaların gözü bu hafta da ekonomik verilerde olacak. Merkez Bankası, Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Tüketici güven endeksi ve sanayi kapasite kullanım oranı da beklenen veriler arasında.
Yeni haftada ekonomide gündem yoğun. Faiz kararından, güven endeksine birçok veri açıklanacak.
Çarşamba günü piyasalar tüketici güven endeksini bekleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.
Tüketici güveni mayıs ayında arttı. Endeks, 67,6'ya yükseldi.
Faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu 6. faiz kararını açıklayacak.
Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da faizi sabit bırakacağını öngörüyor.
Cuma günü ise haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının açıklanması bekleniyor. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesine yükseldi.
Küresel piyasalar hareketli
Küresel piyasalarda da para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Çarşamba ve Perşembe günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları takip edilecek.
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