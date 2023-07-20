Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.07.2023 03:10

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 28,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu.

Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Microsoft'un Activision'ı satın almasında son tarih 18 Ekim'e uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:39
Bursa’da otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
01:04
Balkanlar'da etkili olan yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti
01:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BAE ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama
03:41
Urla'da makilik alanda yangın çıktı
00:43
AB'den Bosna Hersek'in anayasal sistemini tehdit edenlere uyarı
00:41
ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ