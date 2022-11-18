Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 24 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 24 Kasım Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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