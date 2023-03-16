Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını 23 Mart'ta açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Mart Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 23 Mart Perşembe günü toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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