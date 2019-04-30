Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılımıyla Marriott Şişli Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.
Toplantıda konuşan Çetinkaya, yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmi bir toparlanma görüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir." dedi.
Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA