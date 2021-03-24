Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.

Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim."