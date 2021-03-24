Otel Satınalma Yöneticileri Derneği tarafından (TÜRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, asli görevlerinin misafirlere konforlu, kaliteli ürünleri en uygun şekilde tedarik etmek olduğunu söyledi.

Derneğin 2018'de kurulduğunu, büyüyerek ileriye doğru adım attıklarını ifade eden Bilgiç, "Bu yılki sektör buluşmamızdaki işlem hacmimizi 10 milyar lira olarak belirledik ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

TÜRSAD olarak sosyal sorumluluk ve eğitim projeleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgiç, hem tüketiciye hem üreticiye değer katan, güven veren bir dernek olduklarını söyledi.

ABD, Polonya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 120 firmanın katıldığı fuar, 27 Mart'a kadar açık olacak.

Açılış töreninde fuara katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.