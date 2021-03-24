Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından çevrim içi ortamda organize edilen "Türkiye Rüzgar Piyasası Görünümü: Yerli ve Küresel Pazarlardan Çıkarılan Dersler ve İş Modeli Karşılaştırmaları" konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

İşletmedeki rüzgar santrallerinin toplam kurulu güce oranının şubat sonu itibarıyla yüzde 9,5'e ulaştığını aktaran Tancan, Bakanlığın 2019-2023 stratejik planında yer alan hedefler kapsamında, rüzgar enerjisine dayalı elektrik kurulu gücünün artış gösterdiğini bildirdi.

"Kurulu güç açısından en büyük değere sahip olan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi"

Tancan, 2020'de rüzgar enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin yaklaşık 25 milyar kilovatsaat olarak gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 verilerine bakıldığında rüzgar enerjisi üretiminde Avrupa'da 5'inci, dünyada 10'uncu sırada yer almaktayız. Türkiye'nin hidroelektrik santrallerinden sonra kurulu güç açısından en büyük değere sahip olan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi. Şubat sonu itibarıyla 9 bin 192 megavat rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaşmış bulunmaktayız. Güneş enerjisi sektöründe yaptığımız mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını, rüzgar enerjisinde de yapmayı düşünüyoruz. 2 bin megavat için mini YEKA RES (Rüzgar enerjisi santrali) yarışması ilan etmeyi planlıyoruz. Sektörle görüşmelerimiz devam ediyor. Her zaman düşüncemiz şu; mümkün olduğunca baştan yarışma koşullarının en iyisini kurgulayalım ki değişiklik olmasın ama yine sizlerden gelen talepler çerçevesinde şartnamede değişiklik yapılması icap ederse de bunları değerlendirelim."