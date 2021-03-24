Bugün Ankara’da başlayan ve yarın sona erecek olan “WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021” ile Afrikalı alıcılar ve Türkiye’den üreticiler görüşme yapma fırsatı elde ediyor.

“Gelecek Afrika’da” sloganıyla başlayan forum, Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

“Türkiye ile büyüyün”

Foruma, Afrika'nın 41 ülkesinden 325 ithalatçı ve Türkiye'den tekstilden gıdaya, inşaattan makineye, otomotivden medikale 40'ı aşkın sektörden üretici katıldı.

Afrika ülkelerine, “Türkiye ile büyüyün” sloganıyla iş birliği davetinde bulunuldu.

Afrika ile yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu, “Serbest ticaret anlaşmasının Afrika'nın kendi içerisindeki ticaretini önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 50 artıracağını öngörüyoruz. Türkiyeli iş insanları olarak Afrika'ya gidip yatırımcı olarak pazarda yer almak istiyoruz” dedi.

[Fotoğraf: AA]

“Birlikte yapabileceğimiz çok iş var”

21’inci yüzyılın yükselen değerlerinin Asya ve Afrika olacağına işaret eden Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ise Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğinde gidilecek uzun yolun olduğunu söyledi:

“Türkiye, jeopolitik olarak elde ettiği birçok alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Afrika için çok şey yapabilir. Afrika için de Türkiye farklı pazarlara ya da alanlara bir sıçrama tahtası olabilir. Çok rahatlıkla ifade edebilirim ki daha gidilecek çok yolumuz var. Birlikte yapabileceğimiz geliştirebileceğimiz çok iş var.”