Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.09.2025 11:26

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Ekim'de sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 7 Ekim'de toplanacak Komisyonda, TCMB Başkanı Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

ETİKETLER
Merkez Bankası Fatih Karahan TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Raylı sistem taşımacılığı ASPİLSAN'ın bataryalarından güç alıyor
11:31
Cam kemik hastası Hamza'nın "doktorluk" hayali gerçek oldu
11:28
İstanbul'da bazı vapur seferlerine düzenleme
11:23
Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde
11:16
Küresel piyasalarda gözler ABD verilerine çevrildi
11:09
Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer oldu
Hatay'da pamuk hasadı başladı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi
İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ