Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Banka, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini iptal etti.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi.

Kararın ardından ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.