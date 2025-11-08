Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 08.11.2025 06:48

Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izinlerini iptal etti.

Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Banka, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini iptal etti.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi.

Kararın ardından ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Türkiye nadir toprak elementinde dünyada ilk 5'e girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:00
Adana'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
06:32
İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:27
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
06:24
Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi
06:22
Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira ceza kesildi
06:20
Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ