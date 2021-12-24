Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası 2. müdahalenin miktarını açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası, 3 Aralık'taki ikinci doğrudan müdahalede döviz satım miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık'ta doğrudan müdahale etmişti.
1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.
Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurdu.
Böylece 2 müdahalenin büyüklüğü toplam 1 milyar 348 milyon doları bulmuş oldu.
Etiketler: Dolar Merkez Bankası Son Dakika
Son Haberler
- 10:44
- 10:38
- 10:26
- 10:41
- 10:23
Sıradaki Haber
Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz