Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir Limanı'nda bu yıl 8,5 milyon ton yük elleçlendi
Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 455 milyon 356 bin ton yük elleçlendi.
TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre, limanda ithalat ihracat işlemi yapılan yüklerin 4 milyon 480 bin tonunu konteynerler oluşturdu.
Buğday, arpa, mısır, çimento gibi dökme yük elleçlemesi ise 2 milyon 980 bin tonla ikinci oldu.
4 milyon 850 bin tonu ihracat
Bu dönemdeki yüklerin yaklaşık 3 milyon 650 bin tonunu ithalat, 4 milyon 850 bin tonunu ihracat oluşturdu.
Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı, konteyner başta olmak üzere genel kargo, dökme katı, dökme sıvı, RO-RO ve yolcu gemilerine hizmet veriyor.
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