Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.03.2026 17:04

"Menülerde içerik belirtme" zorunluluğunun ayrıntıları belli oldu

Restoran, kafe ve kantin gibi işletmeler, gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerini menüler, duvar tahtaları ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla da sunabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği vurgulanan paylaşımda restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirildiği ifade edildi.

 

Paylaşımda restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."

ETİKETLER
Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
TMSF dört ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
İran Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
17:33
İran basınına göre Tahran, nükleer tesislere saldırı sonrası NPT’den çekilmeyi değerlendiriyor
17:30
Mısır’da kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışılacak
17:22
Ürdün: Son bir haftada ülkeye 22 hava saldırısı düzenlendi
17:04
Pezeşkiyan: İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği daha da derinleştirdi
16:26
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 'geleceğin teknoloji yıldızları'nı arıyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ