Ekonomi
AA 28.03.2026 13:05

TMSF dört ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF dört ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de 4 satış ilanı yer aldı.

Fonun kayyum olarak atandığı Reyap Medikal Hizmetler AŞ, Reyap Sağlık Hizmetleri AŞ ve Tekirova Turizm Yatırımları AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa sunuldu.

Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığı, Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı.

Dört iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 11 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı.

TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak satışlar, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
TMSF Resmi Gazete
