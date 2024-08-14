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Ekonomi
TRT Haber 14.08.2024 11:25

Memura toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek

Toplu sözleşme ikramiyesi hakkının yasal düzenlemeye alınmasıyla 2 milyonu aşkın memura ödeme yapılacak. Bu kapsamda sendikalı tüm memurlar her ay 641 lira alacak.

Memura toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek

Kamu görevlilerinin önemli kazanımlarından biri olan toplu sözleşme ikramiyesi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edilmişti. Meclis'te kabul edilen maddeyle bu hak, yasal düzenleme kapsamına alındı. Bu sayede sendikalı memurlar, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş almaya hak kazandı.

Sendikalı tüm memurlara bu ödeme her ay yapılacak. Düzenlemenin sendikal örgütlenmeye de katkısı bulunuyor.

"Sendika kesintisi yapılan memurlar yararlanacak"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

Bulunduğu hizmet kolunda yüzde 2 barajını aşan sendika üyelerine verilen bir düzenlemeydi. Koyulan hüküm ile birlikte yüzde 2'lik baraj kaldırıldı. Sendikalı olan maaşından sendika kesintisi yapılan bütün memurlar bundan yararlanacaktır.

Ödemelerin 15 ağustos günü maaşlarla birlikte yapılması beklenmektedir. Toplu sözleşme ikramiyesi sendikalı memurlar için öngörülen bir ödemedir. Özellikle sendikal örgütlenme anlamında büyük bir öneme haizdir. Temmuz ayı itibarıyla toplamda 2 milyon 251 bin 330 sendikalı memur bulunmaktadır. Yüzde 74,18 oranında memurlar arasında sendikalı olma söz konusudur. 

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