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Ekonomi
TRT Haber 31.08.2023 13:45

Memur zam oranları belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Toplantıda çıkan karara göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur zam oranları belli oldu

Toplu Sözleşme sürecinde imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı.

Memur zam oranları belli oldu

Hakem Kurulu'nda yapılan oylamada, zam teklifi 5'e karşı 6 kabul oyuyla geçti.

Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

8 milyondan fazla kişi etkilenecek

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

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