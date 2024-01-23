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Ekonomi
TRT Haber 23.01.2024 14:19

Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine 26 Ocak'ta başlanacak.

Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
[Fotograf: AA]

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 2 milyon 281 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye de 992,9 milyon lira ek ödeme yapılacak.

 

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