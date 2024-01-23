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Ekonomi
AA 23.01.2024 12:58

Kestane ithalatına yakın takip

Yerli üreticilerin korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatının gözetime tabi tutulması kararlaştırıldı.

Kestane ithalatına yakın takip

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı.

Bakanlıktan konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, son günlerde ithal kestaneye yönelik oluşan bazı olumsuz değerlendirmeler üzerine harekete geçildi. Kestane ithalatı, Bakanlık tarafından izlenmek üzere kayda alma uygulamasına tabi tutuldu.

İthalat yakından takip edilecek

Yapılan düzenlemeyle, yerli üreticilerin daha etkin şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatı tüm yönleriyle izlenecek. Kestane ithalatına dair bilgiler kayıt altına alınacak ve bu ithalat yakından takip edilecek.

İthalat işlemleri, sadece görevlendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından verilen kayıt belgelerini müteakiben yapılabilecek.

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