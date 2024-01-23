Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2023'te yüzde 80 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin yüzde 66,1'inin benzin, yüzde 16,3'ünün dizel, yüzde 9,3'ünün hibrit, yüzde 6,9'unun elektrikli, 1,4'ünün LPG'li olduğu görüldü.

Aralık 2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 otomobilin ise yüzde 35,6'sının dizel, yüzde 33,5'inin LPG, yüzde 28,7'sinin benzin, yüzde 1,5'inin hibrit ve yüzde 0,5'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,2'sinin 1300 ve altı, yüzde 23,4'ünün 1401-1500, yüzde 19,6'sının 1301-1400, yüzde 10,5'inin 1501-1600, yüzde 5,7'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 36,2'sinin gri olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu.

Bu araçların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Aralık ayı verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 199 bin 259 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünün otomobil, yüzde 38,3'ünün motosiklet, yüzde 9,7'sinin kamyonet, yüzde 4,7'sinin traktör, yüzde 1,2'sinin kamyon, yüzde 0,4'ünün minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin de özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken kamyonda yüzde 29, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 45,3 yükseldi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47, kamyonette yüzde 15, traktörde yüzde 5,1 artış gösterirken kamyonda yüzde 16,8 geriledi.

Söz konusu ayda 838 bin 871 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 90 bin 181 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.