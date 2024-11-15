Mehmet Şimşek: KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.

"Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız" diyen Mehmet Şimşek, "2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak." açıklamasını yaptı.

KKM'den çıkış sağlanıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunşları söyledi:

"Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.

2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz."