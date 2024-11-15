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Ekonomi
AA 15.11.2024 17:26

Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Üçüncü geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldı.

Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı
[Fotograf: AA]

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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