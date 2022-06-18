Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Mayısta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı, 27 oldu.

Öte yandan, söz konusu ayda 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.