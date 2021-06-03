Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
TÜİK verilerine göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92 artış kaydetti.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,33 oldu.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17,34, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.
Etiketler: Enflasyon Son Dakika TÜFE TÜİK
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