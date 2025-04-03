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Ekonomi
AA- TRT HABER 03.04.2025 00:39

Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor. 

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