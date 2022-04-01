Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray, en yüksek yolcu sayısına ulaştı
Asrın projesi Marmaray, 616 bin 15 yolcu ile hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
İstanbul ulaşımının omurgası Marmaray, yeni bir rekora daha imza attı. Asya ve Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Marmaray, 30 Mart 2022 tarihinde 616 bin 15 yolcuya hizmet verdi.
Böylece Marmaray, hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşarak, bir milyon yolcu hedefine biraz daha yaklaştı.
Marmaray'da yeni bir rekor daha.— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 1, 2022
30 Mart 2022 tarihinde Marmaray’ la 616.015 kişi seyahat etti.
Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık.
Bir milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. #UlaşıncaBaşlar pic.twitter.com/L2YO1pii5Y
Etiketler: Marmaray
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