İstanbul ulaşımının omurgası Marmaray, yeni bir rekora daha imza attı. Asya ve Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Marmaray, 30 Mart 2022 tarihinde 616 bin 15 yolcuya hizmet verdi.

Böylece Marmaray, hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşarak, bir milyon yolcu hedefine biraz daha yaklaştı.