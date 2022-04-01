Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 2.238,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,06'yla turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 2.233,30 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.