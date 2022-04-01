Dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor.

İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor.

Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavabodan kanalizasyona karışıyor.

Yılda 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı.

Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi.

"Yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti.

Öz, kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu söyledi:

"Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor."

Tesis 2 yılda kendini amorti edecek

Projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunduklarını anlatan Öz, bakanlığın bu projeyi desteklemeyi kabul ettiğini duyurdu:

"Bakan Varank, projeyi hemen hayata geçirip milli servetimiz olan bu kaybın giderilmesini isteyerek gereken desteği vereceklerini söyledi. İnşallah en kısa zamanda temelini atıp bu yıl içerisinde tesisimizi tamamlayarak hayata geçireceğiz. Tesiste yapılacak olan ayrıştırma ile kanalizasyona karışan altının geri dönüşümünü sağlayacağız. Tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira ve bakanlığımız bunun 5 milyon lirasını hibe edecek. Yani tesis 2 yılda kendisini amorti edecek."

Kanalizasyondan elde edilecek gelir ise Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nin giderlerinde kullanılacak.