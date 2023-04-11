Marka ve tasarım başvurularında geçen yıl rekor kırıldı

TÜRKPATENT'in, marka, tasarım ve bunların tescili konusunda hayata geçirdiği çok yönlü çalışmaları rakamlara da yansıdı.

Marka başvuru sayısı geçen yıl 197 bin 235'i yerli ve 15 bin 401'i yabancı olmak üzere 212 bin 636'ya ulaştı. Toplam marka başvurularındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 11'i buldu.

Özellikle yerli marka başvurularındaki artış da dikkati çekti. Geçen yıl toplam müracaatların yüzde 93'ünü oluşturan yerli marka başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

Söz konusu dönemde TÜRKPATENT tarafından tescil edilen markaların yüzde 90'ının yerli firmalara ve gerçek kişilere ait olduğu görüldü.

Geçen yıl yerli marka tescil sayısı 140 bin 65 ve yabancı marka tescil sayısı 16 bin 575 oldu. Böylece toplam marka tescil sayısı yüzde 21 artışla 156 bin 640 olarak gerçekleşti.

Uluslararası marka başvuruları da arttı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, Madrid Protokolü kapsamında 2022'de Türkiye'den örgüte 2 bin 389 uluslararası marka başvurusu yapıldı. Türkiye, 2021'e göre yüzde 5 artışın yaşandığı uluslararası marka başvurularında Avustralya'yı geride bırakarak 9'uncu sıraya yükseldi.

Markalaşmada en fazla öne çıkan il 84 bin 896 başvuru ve 63 bin 39 tescille İstanbul oldu. Bu kenti 16 bin 101 başvuru, 11 bin 470 tescille Ankara ve 12 bin 963 başvuru, 9 bin 68 tescille İzmir takip etti.

Tasarım başvuruları yıllık yüzde 28 arttı

Markaların yanı sıra tasarım başvurularındaki artış da dikkati çekti.

Geçen yıl toplam tasarım başvurularının yüzde 93'ü yerli başvuru sahipleri tarafından yapıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla yerli tasarım başvuru sayısı 78 bin 268 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan, geçen yıl TÜRKPATENT'e yabancı başvuru sahipleri adına 5 bin 839 tasarım başvurusu yapıldı. Böylece, toplam tasarım başvuru sayısı 2021'e göre yüzde 28 artarak 84 bin 107'ye yükseldi.

TÜRKPATENT'in 2022'de tescilini gerçekleştirdiği tasarımların yüzde 92'sinde yerli firma ve şahısların imzası bulunurken bu dönemde yerli tasarım tescil sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 58 bin 358 oldu.

Aynı dönemde, TÜRKPATENT, yabancı kaynaklı 5 bin 269 tasarımın tescilini gerçekleştirdi. Böylece toplam tasarım tescil sayısı 2021'e göre yüzde 27 artarak 63 bin 627'ye ulaştı.

Diğer sınai mülkiyet türlerinde olduğu gibi tasarım alanında da başı İstanbul çekti. Bu ili sırasıyla Bursa, Kayseri, Ankara ve Gaziantep izledi.

Markalaşma ve tasarımda çok yönlü adımlar atıldı

Kurum, marka tescil faaliyetlerinin yanı sıra bu alandaki mevzuatın, süreçlerin ve uygulamaların geliştirilmesi, uluslararası gelişmelerin yakın takibi ve kamuoyunda marka bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Marka karar kalitesinin artırılması hedefi doğrultusunda da uluslararası kuruluşların almış olduğu kararlar ve mahkeme kararları, üye olunan veri tabanları üzerinden sürekli ve dikkatli şekilde takip ediliyor.

TÜRKPATENT, insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların oluşturulması ve korunmasını, Türkiye'nin tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünyayla rekabet edebilir hale getirilmesini, "Türk Tasarımı" kimliğinin yaygınlaşmasını, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesini sağlamak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor.