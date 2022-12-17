Sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden mandalinada sezon, yüksek rekolte ve taleple sona yaklaşıyor.

Türkiye'de mandalinanın en fazla üretildiği kentlerden olan İzmir'de ekim sonunda başlayan hasat, devam ediyor. Kentte geçen yıl 90 bin ton civarında olan mandalina üretim miktarının bu sezon sonunda 180 bin tonu aşması bekleniyor.

İzmir'de üretilen mandalinanın yüzde 75'i ihracata giderken iç pazardaki talep de üreticinin bereketli bir sezon geçirmesini sağlıyor.

"Son 5 yılın en iyi sezonu"

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, İzmir'de yaklaşık 50 bin dekar alanda ağırlıklı olarak satsuma cinsi mandalina yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin Selçuk, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yoğunlaştığını söyledi.

Geçen yıl iyi bir rekolte beklerken mevsimsel koşullar nedeniyle 90 bin tonda kaldıklarını kaydeden Erdallı, bu yıl ise rekoltenin beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

"Mandalina, son 5 yılda hem fiyat hem rekoltesinin yüksek olmasıyla çiftçiyi mutlu etti." diyen Erdallı, İzmir mandalinasının ihracatta da yüksek talep görmesinin fiyat istikrarına katkı sağladığına işaret etti.

Erdallı, şöyle konuştu:

"Satsuma, tat ve renk olarak ihracata en uygun mandalina çeşidimiz diyebiliriz. Satsumayı yerken ağzımızda posa oluşmuyor. Tadı çok güzeldir. Geçen yıl İzmir genelinde 120-130 bin ton gibi rekolte tahmini yapmıştık. Bu yıl aynı tahmin çalışmasında 180-190 bin tona çıktı. İnşallah tahminlerimizin de üzerine çıkacak. Bir önceki yıl tam çiçek zamanında bir sıcak vurmuştu. Bütün narenciye üreticisini sıkıntıya sokan bir dönemdi, ağaçlar çiçekleri atmıştı. Bu yıl öyle bir sorun yaşamadığımızdan verim çok iyi."

Erdallı, İzmir mandalinasının Rusya ve Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yurt içi talepleri de çok iyi. Üretici dalında 4-6 lira arası bir fiyat gördü. Marketlerde 14-15 lira. Geçen yıl dalında 1,5-2 liraydı. Bu yıl hem rekolte fazla hem de fiyat neredeyse geçen yılın üç katı." ifadelerini kullandı.

İhracat hedefi 650 milyon dolar

Dünya mandalina ihracatında ilk üçte yer alan Türkiye, 2021 yılında 72 ülkeye 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirdi.

Geçen yıl yapılan yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada yer alan mandalinanın bu yıl 650 milyon dolarlık döviz geliri getirmesi bekleniyor.