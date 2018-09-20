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Mali durum tespit çalışması pazartesi günü başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mali durum tespit çalışmasını Pazartesi günü başlatacağız." dedi.

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Mali durum tespit çalışması pazartesi günü başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı bugün açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası, Bakan Albayrak, katıldığı TV programında soruları yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı ve ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalardan satır başları şöyle;

Enflasyonu gündemimizden çıkaracağız. Ekim ayından itibaren enflasyon düşecek.

Sağlıklı bir ekonomi için sağlıklı bir bankacılık şart. Pazartesi günü mali durum tespit çalışması başlatacağız. Türkiyenin temeli sağlam. Türkiye toplam borçlulukta iyi durumda.

Kaynak: TRT Haber

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