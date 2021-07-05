Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 171 ülkeye 497 milyon 555 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Sektörün ihracatı son 12 aylık dönemde 5 milyar 237 milyon dolar olurken, ilk yarıda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi.

Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı ilk yarıda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Madencilik sektörü, ilk yarıda Türkiye'nin 80 kentinden dış satım yaptı. Sektörde toplam ihracatın 694 milyon 142 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 25'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı yapan kentler, 584 milyon 404 bin dolarla Ankara, 155 milyon 740 bin dolarla Antalya, 149 milyon 679 bin dolarla Elazığ, 136 milyon 875 bin dolarla Denizli ve 124 milyon 190 bin dolarla Afyon olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat Çin'e

Madencilik ürünleri sektörünün yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin oldu. Çin'e bu dönemde 846 milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 275 milyon 881 bin dolarla ABD, 132 milyon 205 bin dolarla İspanya, 127 milyon 588 bin dolarla Belçika, 110 milyon 635 bin dolarla Bulgaristan, 103 milyon 288 bin dolarla İtalya ve 86 milyon 370 bin dolarla İsveç takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 290 milyon 758 bin dolarla Çin'de kaydedildi.

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, sektörün ihracatına en büyük katkıyı 1 milyar 14 milyon 344 bin dolarla metal cevherleri yaptı.

Metal cevherlerini, 1 milyar 10 milyon 466 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit ve diğer doğal madencilik ürünleri, 527 milyon 32 bin dolarla mineral maddeler ve 245 milyon 43 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti.

Söz konusu dönemde 17 milyon 166 bin dolarlık mineral yakıtlar, 3 milyon 69 bin dolarlık da granit ham, kabaca yontulmuş veya blok madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.