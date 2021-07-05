Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı bugün belli oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının haziran enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranını açıklayacak. Böylece memur ve emekliye yılın ikinci yarısında verilecek maaş zammı netleşecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yıl başında 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 3+3 zam kararı verdi.

Beş aylık enflasyon yüzde 6,39

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Açıklanacak enflasyon verisi kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde de dikkate alınacak.

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.