Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 6,8 artışla 12 bin 193'ten 13 bin 23'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 16 artarak 1987 oldu. Ağustosta 1713 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kapanan şirket sayısı yüzde 25,8 artış gösterdi.