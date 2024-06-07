Kuru üzüm, kayısı ve incirin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde, sezon başından 3 Haziran'a kadar geçen dönemde ihracat geliri geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Ürünlerin miktar bazındaki ihracatı ise yüzde 12'lik düşüşle 328 bin tondan 290 bin tona geriledi.

Miktardaki düşüşe karşın elde edilen döviz tutarındaki artış ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 22 artması sayesinde oldu. Bu ürünlerin 2022/2023 sezonunda ortalama kilogram ihraç fiyatı 2,84 dolarken, 2023/2024 sezonunun 3,46 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 9 aylık dönemde çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının bin 692 dolardan, 2 bin 248 dolara çıktığını belirterek, "Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 11'lik gerileme yaşasa da döviz getirisi yüzde 19 arttı. Kuru üzümümüzün ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 33 artmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kuru incirin geçen sene ton başına 4 bin 240 dolara ihraç edildiğini, bu sezon yüzde 29 daha katma değerli ihraç edildiğini kaydeden Işık, "Kuru incirimizin ihraç fiyatı ton başına 5 bin 458 dolara ilerledi. Son bir haftalık dönemde kuru incirimizin ortalama ihraç fiyatı 6 bin 431 dolara çıktı. Kuru incirimizin ihraç fiyatının bu seyirle 6 bin 500 doları geçmesini bekliyoruz. Kuru incir ihracatında 2023-2024 sezon sonu için belirlediğimiz 300 milyon dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatın dolar bazında yüzde 13^lük artışla 6 bin 27 dolardan, 6 bin 785 dolara yükseldiğini kaydetti.

Bu ürünlerde ihracat sezonu çekirdeksiz kuru üzüm için 1 Eylül 2023'te, kuru kayısı için 1 Ağustos 2023'te, kuru incir için de 6 Ekim 2023'te başlamıştı.